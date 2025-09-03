Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde otoyolun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Van’dan Hatay’a giden ve Şakir Alican (59) yönetimindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otobüste bulunan 43 yolcudan bazıları kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.