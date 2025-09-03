Çin’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80’inci yıl dönümü kutlaması kapsamında Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi.

ÇİN’de İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 80’inci yıl dönümü kutlaması kapsamında bugün yerel saatle 09.00'da başkent Pekin'deki Tian’anmen Meydanı'nda tören düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, etkinlikte bir konuşma yaptı ve askeri birlikleri denetledi.

Etkinliğin teması ‘Tarihi hafızada tutma, şehitleri onurlandırma, barışı koruma ve geleceği yaratma’ olarak belirlendi. Şi'nin daveti üzerine 26 yabancı devlet ve hükümet başkanı etkinliğe katıldı. Ayrıca, Çin hükümetinin daveti üzerine, bazı ülkelerin meclis başkanları, başbakan yardımcıları, yüksek temsilcileri ve eski siyasi yetkililerin yanı sıra uluslararası örgütlerin temsilcileri de törende hazır bulundu. Çin'deki yabancı büyükelçiler, askeri ataşeler ve uluslararası örgütlerin Çin temsilcileri de etkinliği takip etti.