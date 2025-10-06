Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2025-2026 akademik yılı açılış töreni Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

‘BÜYÜK İNSANLIK DRAMI SON BULMALI’

Törende konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, Gazze’de yaşayan zulmün son bulmasını temenni ettiğini belirterek, “Bugün böylesine anlamlı bir günde buluşmuş olmamıza rağmen maalesef sevincimizi gölgeleyen gelişmeler yaşanmaktadır. Gazze’de 2 yıldır devam eden ve giderek daha da ağırlaşan saldırılar hepimizi derinden yaralamaktadır. İsrail’in sivil halka yönelttiği vahşet artık katliam boyutunu çoktan aşmış ve açık bir soykırıma dönüşmüştür. On binlerce masum insan yaşamını yitirmiş, yüz binlercesi yaralanmış ya da sakat kalmış; şehirlerin altyapısı, okulları, hastaneleri, ibadethaneleri ve yardım kuruluşları tamamen tahrip edilmiştir. Bugün Gazze halkı yiyecek, içecek ve barınma gibi en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmış bir şekilde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün kurumlarıyla Filistin halkının haklı davasına güçlü bir şekilde sahip çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımız 2 hafta önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin bu konudaki kararma tutumunu bir kez daha bütün dünyaya ilan etmiş, uluslararası toplumun, adaletin ve insanlığın yanında durmaya çağırmıştır. Yükseköğretim Kurulu olarak bizler de üniversitelerimizin bu meselede duyarlı olmasını öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin Filistin halkıyla dayanışma göstermesini her kararda önemsiyoruz. Üniversiteler, yalnızca birim ve bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda vicdanın ve insanlığın sesi olmakla da mükelleftir. Gazze’de yaşanan büyük insanlık dramının en kısa zamanda son bulmasını ve Filistinli kardeşlerimizin güvenli ve bağımsız bir şekilde kendi topraklarında yaşayacakları günlerin gelmesini yürekten temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

3 YILDA MEZUN OLUNABİLECEK EĞİTİM MODELİ GÜNDEMDE

Öğrencilerin 3 yılda mezun olabilecekleri eğitim modellerinin gündemde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, “Önümüzdeki dönemde lisans programlarında daha uygulamalı proje odaklı ve esnek bir yapı planlamaktayız. Bu hem gençlerimizin hızlıca iş hayatına atılmasını hem de uluslararası standartlara uyumu güçlendirecektir. Yükseköğretim Kurulu olarak, akademik program ve kontenjan politikalarında erişilebilirlik, ülkemizden vazgeçmeden veya bu ilkeyi aşındırmadan mezunlarımızın istihdam piyasalarında kendilerinden beklenen bilgi beceri ve etkinliklerle donanmalarını fevkalade önceliyoruz. Güncelliğini yitirmiş programlara kontenjanlar verilmemektedir. Ön lisans ve lisans programlarının kontenjanları, ülkenin istihdam kapasitesine göre yeniden planlanmaktadır” diye konuştu.

‘TÜRKİYE-SURİYE DOSTLUK ÜNİVERSİTESİ KURULACAK’

Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi’nin kurulacağını duyuran Prof. Dr. Erol Özvar, “Yakında Şam’da, Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi’nin kurulacağını ve bu kurulma anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanacağını, akademik yıl açılışı vesilesiyle Trabzon’dan bütün kamuoyuna duyurmak isterim. Hayırlı olsun. Türkiye-Suriye Dostluk Üniversitesi’nin Halep’te inşallah bir şubesinin açılması planlanmaktadır. Bu üniversitenin kuruluşuna Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin de destek vereceğini, kuruluşunda rol alacağını buradan sizlerle paylaşmak isterim. Yeni akademik yılın tüm öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve idari personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (DHA)