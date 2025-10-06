Kamyoncu ve tır şoförleri, sosyal medyada başlattıkları paylaşımlarla yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekti. “Bu ülkenin yükünü taşıyan insanlarız” diyerek sesini duyurmaya çalışan şoförler, artan maliyetler nedeniyle ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade etti.

Yollarda gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten taşımacılar, “Mazot, köprü, vergi, ceza, bakım, lastik… Hepsi bizden gidiyor. Kazanç ise her geçen gün eriyor” sözleriyle yaşadıkları geçim sıkıntısını dile getirdi.

Sektördeki giderlerin her geçen gün arttığını, gelirlerin ise aynı oranda artmadığını vurgulayan taşımacılar, “Lojistik çökerse, üretim de durur. Sesimizi duymanızı, emeğimize sahip çıkmanızı istiyoruz” çağrısında bulundu.