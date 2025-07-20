Ankara’da son günlerde sosyal medyada yayılan sahte reklamlar vatandaşların cüzdanına zarar verdi. “Devlet destekli yatırım”, “Ankara’da gizli servet dağıtımı başladı” gibi başlıklarla kandırılan çok sayıda kişi dolandırıcıların ağına düştü.

Özellikle Facebook ve X (eski Twitter) üzerinden yayılan reklamlarda, tanınmış kişilerin ya da devlet kurumlarının adları ve logoları kullanılıyor. Linke tıklayan vatandaşlar, yatırım yapma vaadiyle kişisel bilgilerini ya da banka erişimlerini paylaşıyor. Sonuç: Maaş bir günde buhar oluyor, kimlikler başkasının eline geçiyor.

Mamak'ta yaşayan emekli bir vatandaş, “E-devlet gibi bir sayfa açıldı, Ziraat Bankası destek veriyor yazıyordu. TC kimlik ve IBAN istediler, sonra hesap boşaldı. Bankaya başvurdum ama geç kalmışım” dedi.

Birçok Vatandaş Bilmiyor

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu tür içeriklerin peşine düşse de dolandırıcılar her gün yeni reklamlar üretip yeniden yayına sokuyor. İçişleri Bakanlığı'nın kurduğu Doğrulama Merkezi (DMM), günlük olarak "sahte içerik uyarıları" yayınlıyor. Ancak birçok vatandaş hala bu sayfalardan haberdar değil.

Uzmanlardan ve emniyetten vatandaşa açık çağrı:

Hiçbir resmi kurum sosyal medya reklamıyla para dağıtmaz. E-devlet görünümündeki bağlantılara tıklamayın. Kendinizi güvende hissetmediğiniz hiçbir siteye TC, IBAN, şifre vermeyin. AK Parti'li Çelik'ten '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' mesajı İçeriği Görüntüle Bu tür içerikleri ekran görüntüsü alarak Emniyet Siber Suçlar birimine bildirin. Özellikle yaşlı yakınlarınızı bu konuda bilgilendirin.