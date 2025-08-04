İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma, kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen suç örgütlerine yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda toplam 197 kişinin yakalandığını, bunlardan 37’sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kamu kurumlarının sistemlerine sahte belgelerle elektronik imza (e-imza) kullanarak erişen suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli detayları paylaştı.

1. Dalga Operasyon: 23 ilde eş zamanlı baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Resmi Belgede Sahtecilik, ÖSYM Kanunu’na Muhalefet ve Bilişim Sistemine Girme suçlarından dolayı Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 126 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17’si tutuklandı, 109'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, TÜRKTRUST ve E-İMZATR adlı elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul’daki bayileri üzerinden sahte kimlik ve sürücü belgeleriyle bazı kamu personeli adına e-imza üretildiği tespit edildi. Bu e-imzalar kullanılarak kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığı ve çeşitli usulsüz işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

2. Dalga Operasyon: 16 ilde sahtecilik ve bilişim suçlarına darbe

Bakan Yerlikaya, Elektronik İmza Kanunu’na Muhalefet, Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda 23 Mayıs’ta 16 ilde eş zamanlı baskın düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda 61 şüpheli yakalanırken, 20 kişi tutuklandı. Önceki operasyonlardan aranan 10 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

Ele geçirilen sahte belgeler dikkat çekti

Operasyonlar sonucunda 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve 4 adet sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Suç örgütü çökertilmiş, üyeleri tutuklanmıştır. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımız kararlılıkla sürecektir” ifadelerini kullandı.