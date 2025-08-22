Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kuyumcularda sahte altın bozduran M.B. (22) ile erkek arkadaşı A.S. (28), polis tarafından yakalandı.

Olay, dün Kozlu ilçe merkezinde meydana geldi. 2 ayrı kuyumcuya giden M.B., elindeki sahte altınları bozdurdu. Kuyumcular, daha sonra altınların sahte olduğunu anlayıp, ihbarda bulundu. Harekete geçen polis, şehirden çıkmaya çalıştığı tespit edilen M.B.'yi bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Şüphelinin kullandığı 06 AY 7973 plakalı araçta yapılan aramada; 112 bin 449 TL nakit para, 63 tane sahte 1 gramlık altın, 7 adet sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, araç ruhsatları, pasaport, kaşeler ve altın kalıpları ele geçirildi. Kadının kente erkek arkadaşı ile birlikte geldiğini söylemesi sonrası A.S. de Esentepe Mahallesi’nde yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.B. ile A.S. adliyeye sevk edildi.