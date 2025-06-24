Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Aşkı Hatırla dizisindeki sevişme sahnesi, ekranlarda olduğu kadar Sabancı ailesinin evinde de gündem yarattı. Dizideki cesur sahneleriyle konuşulan Hande Erçel'in performansı, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın tepkisine yol açtı.

Geçtiğimiz yıl birlikte rol aldıkları Rüzgâra Bırak filminden sonra yeniden aynı projede buluşan Erçel ve Arduç, bu kez Disney+’ta yayınlanan Aşkı Hatırla dizisiyle izleyici karşısına çıktı. Kapadokya’da çekilen ve ilk üç bölümü yayınlanan dizi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kulislere yansıyan iddialara göre, Arzu Sabancı dizideki sahneler sonrası oğlu Hakan Sabancı’yı ilişkiyi yeniden gözden geçirmesi konusunda uyardı. Baba Sabancı’nın ise medya algısı konusunda dikkatli olunması yönünde temkinli bir tavır sergilediği öne sürüldü.

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmedi, ancak gelişmeler magazin dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Aşkı Hatırla dizisinin yayınlanan bölümlerinde yer alan sevişme sahnesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Hande Erçel’in canlandırdığı Güneş ve Barış Arduç’un hayat verdiği Deniz karakteri arasındaki yakınlaşma, dizinin önüne geçerek izleyiciler arasında tartışma konusu haline geldi.