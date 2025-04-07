Bakanlıktan soykırımın 31’inci yıl dönümü nedeniyle yapılan açıklamada, "Ruanda’da 1994 yılında yaşanan ve insanlık tarihindeki en büyük acılardan biri olan Tutsilere yönelik soykırımı derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, Ruanda halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ruanda'da 1994 Soykırımı

Ruanda Soykırımı, 7 Nisan 1994 ile 15 Temmuz 1994 tarihleri arasında yaklaşık 100 gün boyunca Ruanda'da Hutular tarafından yaklaşık 800.000 Tutsi ve ılımlı Hutunun katledildiği bir soykırımdır. Soykırım, dönemin Ruanda Devlet Başkanı Juvénal Habyarimana'nın uçağının düşürülmesinden sonra tetiklenmiş ve Hutuların Tutsileri sorumlu tutmasıyla başlamıştır.

I. Dünya Savaşı'nın ardından Ruanda yönetimi Belçika'ya verildi. Belçikalılar Almanların aksine yönetimle daha fazla ilgilendiler. Doğal yaşam ihtiyaçlarını karşılamak dışında çalışmayan Ruandalılara kahve tarlalarında çalışma zorunluluğu ve çalışmayanlar için kırbaçla cezalandırma gibi yeni kurallar getirildi.

Soykırımın Sonuçları

1994'te yaşanan soykırım sonucu ,milyonlarca Ruandalı komşu ülkelere kaçtı ve ülke içinde de büyük bir yerinden edilme yaşandı.

Soykırımın en yıkıcı sonuçlarından biri de ülkenin altyapısı ve ekonomisinin zarar görmesiydi.

Soykırım, Ruanda toplumunda derin ve kalıcı travmalara yol açtı.