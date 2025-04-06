Berkay Gezgin’in Mesajı: Umudun ve Değişimin Sembolü

Sloganıyla milyonların kalbine dokunan Berkay Gezgin, o dönemde sadece birkaç kelimeyle büyük bir değişim umudunu temsil etmişti. Özellikle genç seçmenlerin hafızasında yer eden bu sözler, Ekrem İmamoğlu’nun seçim zaferine de simgesel katkı sağlamıştı. Şimdi ise bu genç isim, CHP’nin geleceğini şekillendiren kadrolarda yer almaya hazırlanıyor.

Gençliğe Güven Mesajı

Özgür Özel’in bu hamlesi, CHP’de gençlere verilen değerin ve yeni nesil siyasetçilerin önünün açıldığının güçlü bir göstergesi olarak yorumlandı. Parti içindeki değişim rüzgarlarının hız kazandığını söyleyen Özel, “Bugünün gençleri yarının liderleridir” vurgusuyla salondan alkış aldı.

CHP'de Değişim Rüzgarı

Parti Meclisi listesinde yer alan diğer genç isimlerle birlikte Berkay Gezgin’in de siyasette aktif rol alacak olması, CHP’nin hem seçmenle iletişiminde hem de kurumsal vizyonunda gençlik enerjisine daha çok yer vereceğini gösteriyor. Bu adım, sadece CHP için değil, Türk siyaseti açısından da gençlerin temsiliyeti açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.