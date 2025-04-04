Törene, Özsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

Özsoy'un özgeçmişinin okunduğu törende, saygı duruşunun ardından dua edildi.

Törene katılanlar, Özsoy'un ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Seyit Halil Özsoy'un cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Seyit Halil Özsoy kimdir?

1948'de Kayseri'de dünyaya gelen Özsoy, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdi. Serbest hekimlik yaptı. 1983 Anavatan Partisi Kuruluşu ve Kayseri il yönetimi oluşumunda çalışmalar yaptı. İngilizce bilen Özsoy, DEVA Partisi Kurucu Üyeleri arasında da yer aldı.