Rekabet Kurumunun açıklamasına göre soruşturmada, rakip firmalar arasında fiyat hareketlerine yönelik uyumlu eylemler, rekabete hassas bilgi paylaşımı, bayilerin yeniden satış fiyatlarının belirlenmesi, bölge ve müşteri kısıtlamaları, ayrımcılık uygulamaları, rekabet etmeme yükümlülükleri ve çalışan ayartmama anlaşmaları gibi rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar incelendi.

Kurul, söz konusu uygulamaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine hükmederek ilgili şirketler hakkında yaptırım kararı aldı.

Uzlaşma sürecinde milyonlarca liralık ceza

Soruşturma devam ederken bazı firmalar uzlaşma yolunu tercih etti. Bu kapsamda Petlas, Üstündağ Lastik, Tatko Lastik, Prolas, Özcanlar Lastik, Kardeşler Ulaşım ve Abdullah Özdoğan Ticaret hakkında yürütülen uzlaşma süreçleri tamamlandı.

Uzlaşma kapsamında söz konusu şirketlere toplam 497 milyon 91 bin 986 lira idari para cezası uygulanırken, soruşturma bu firmalar açısından uzlaşma ile sona erdi.

Brisa, Goodyear, Michelin ve Pirelli de soruşturma kapsamında incelendi

Soruşturma sonucunda Brisa, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli, Prometeon Turkey ve Otomotiv Lastikleri Tevzi dahil birçok önemli sektör oyuncusu hakkında değerlendirme yapıldı.

Kurul, bazı şirketlere yönelik ihlal tespitleri nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verirken, Prometeon Turkey, Brisa ve Hankook hakkında para cezası uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Ayrıca Brisa'nın Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanmasına karar verildi.

Bayiler üzerinden bilgi paylaşımına yeni kısıtlamalar getirildi

Rekabet Kurulu, sektör içerisinde bayiler aracılığıyla gerçekleşen dolaylı bilgi paylaşımının önüne geçmek amacıyla yeni yükümlülükler de getirdi.

Buna göre üretici ve tedarikçi firmalar tarafından bayilere gönderilecek fiyat listeleri ve fiyat duyurularında her bayiye özel kodlama ve filigran sistemi kullanılacak. Toplu fiyat bildirimleri sonlandırılacak ve tüm duyurular yalnızca şirketlerin özel dijital portalları üzerinden birebir gerçekleştirilecek.

Kurul ayrıca bayilerin gelecekte uygulanacak fiyat bilgilerini rakip üretici veya bayilere aktarmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesini zorunlu tuttu.

Lastik sektöründe rekabetin güçlendirilmesi hedefleniyor

Rekabet Kurulu tarafından alınan kararların, Türkiye lastik yenileme ve dağıtım pazarında şeffaflığın artırılması, fiyat koordinasyonunun önlenmesi ve tüketici lehine daha rekabetçi bir piyasa yapısının oluşturulması amacı taşıdığı belirtildi.

Uzmanlar, getirilen yeni düzenlemelerin sektörde bilgi paylaşımını sınırlandırarak rekabet ortamını güçlendireceğini ve uzun vadede tüketicilere olumlu yansıyabileceğini değerlendiriyor.