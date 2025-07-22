Sahaya Beymen Club’ın özel tasarım formalarıyla çıkan takımlar, izleyenlere voleybol şöleni yaşattı. Crippled Jokes, Plus Voleybol, Ravshan ve Columbia takımları gösterdikleri başarılı performansla Türkiye finaline adını yazdıran ekipler oldu.

İstanbul’da Final Heyecanı

Red Bull Back Line’ın Türkiye turunda son eleme etabı 26 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek. Bir gün sonra, 27 Temmuz'da, İstanbul’da yapılacak büyük finalde en iyi takımlar kozlarını paylaşacak.

Turnuva formatı ise oldukça sıra dışı: Seti kazanan takımın sahası 1 metre daralıyor. Bu da hem fiziksel zorluk hem de stratejik avantaj anlamına geliyor. Dört ana ve iki yedek oyuncudan oluşan takımlarda, sahada en az bir kadın ve bir erkek oyuncu bulunması zorunlu. Maçlar, 11 puan üzerinden 3 setlik sistem ile oynanıyor.