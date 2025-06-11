Dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında hayatını kaybetti. “Yüzyılın en iyi beyin cerrahı” unvanına sahip olan Yaşargil'in vefatı, tıp dünyasında derin üzüntü yarattı.

Sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in ölüm haberini Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Memişoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Memişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla 'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaşan ömründe hepimiz için örnek teşkil eden birçok çalışmaya imza attı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı âli olsun.”

Tıbbın Duayeni Yaşargil Kimdir?

6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, tıp eğitimine 1943 yılında Almanya’daki Friedrich Schiller Üniversitesi’nde başladı. Nöroşirürji alanındaki devrim niteliğindeki katkılarıyla tanınan Yaşargil, mikroskopla beyin cerrahisini geliştiren öncüler arasında yer aldı.

Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” seçilen Yaşargil, meslek hayatı boyunca sayısız bilimsel ödüle ve onura layık görüldü. Tıp dünyasına kazandırdığı yeniliklerle yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde saygı duyulan bir isim haline geldi.