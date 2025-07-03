Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersan Başar, kutup ve yüksek dağ buzullarının küresel ısınma nedeniyle hızla eridiğini vurgulayarak, "Buzullar, dünya iklimini belirleyen kritik unsurlardır. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda erime meydana geliyor. Erime sonucunda da iklim sürekli değişiyor. Buzullar eriyince, açığa çıkan karbon ve metan gazları dünyanın ısınmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.





Türkiye’de Buzulların Gözle Görülür Küçülmesi

Erciyes, Kaçkarlar, Cilo-Sat ve Ağrı Dağı’ndaki buzulların son 10 yılda ciddi oranda küçüldüğü gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Başar, bu bölgelerdeki erimelerin, sadece yerel ekosistemleri değil, Türkiye’nin su kaynaklarını ve iklim dengesini de tehdit ettiğinin altını çizdi.

Buzulların Erimesi, İklim Değişimini Beraberinde Getiriyor

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, istatistiksel verilerin son 10 yıl içerisinde buzul erimesinin hızlandığını açıkça ortaya koyduğunu kaydederek, kutup bölgelerinin, küresel iklime bağlı olarak son yıllarda yoğun bir şekilde erime durumunda olduğunu aktardı. Prof. Dr. Başar, hem deniz buzullarının hem de buzulların erimesinin dünyadaki tüm küresel ısınmanın net bir göstergesi olduğuna vurgu yaparak "Buzulların erimesiyle de iklim değişimi önemli bir noktaya geliyor. Son 10 yıl içerisinde yoğun bir erimenin olduğu istatiksel veriler üzerinde ortaya çıkıyor. Bu erimeyi, bizler kutuplarda; hem Antarktika, Arktik ve Himalaya gibi yüksek dağlarda görüyoruz. Yüksek dağlarda bulunan buzullar, yoğun bir şekilde eriyor. Bu noktalar, bizim için dünyadaki iklimin belirlenmesi açısından çok önemli alanlardır” ifadelerini kullandı.





Buzulların Erimesi İklimi Sürekli Değiştiriyor

Erimeyle açığa çıkan karbon ve metan gazlarının, küresel ısınmayı tetikleyerek iklim değişikliğini hızlandırdığını söyleyen Prof. Dr. Başar'a göre buzulların durumu, dünya ikliminin sağlığı hakkında en önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.