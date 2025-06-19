Polis memurları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla mağduriyetlerini kamuoyuna ve yetkililere duyurmaya çalışıyor. Sosyal medya kanalları üzerinden kullanıcıların konuyla ilgili paylaştığı görselde beş madde altında toplanan istek ve öneriler şu şekilde:

"Türk Polisinin 5 Sorunu ve İsteği!"

"Çalışma saati problemi: Mevcut sistem içerisindeki 12-12, 12-24, 6+1 ve çakma 12-36 tabirli insan haklarına aykırı, aileye vakit ayrılamayan çalışma saatleri sistemleri son bulmalıdır. Teşkilatın isteği ise; Daha çok istirahat imkanı olan 4 gruplu 12-36 çalışma saati sistemidir.

2. Şark hizmeti problemi: 2013 yılında getirilen 2. doğu hizmeti ile yer değiştirmeler artmış, teşkilat mensuplarının düzeni ve ailelerinin eğitim hayatı düzeni bozulmuştur. Teşkilatın isteği ise; Sonradan getirilen 2. şark hizmeti görevinin kalkıp eskisi gibi tek şark hizmeti görevinin geri getirilmesidir.

İzin kullanamama problemi: Dini bayramlarda ve resmi tatillerde tüm kamu görevlileri izin yaparken, bayram kutlarken Polis Teşkilatı 7/24 izinsiz çalışıp, ailesinden uzak kalmaktadır. Teşkilatın isteği ise; Kullanılmayan bu izinlerin yıllık izinlere eklenmesi veya ek mesai ücretlerinin verilmesidir.

Sendika problemi: Avrupa'da 26 ülkenin 34 polis sendikası vardır ve 13 Avrupa ülkesi polise grev hakkı tanımıştır. Ama Türkiye'de polis haklarını savunan hiçbir resmi unsur yoktur. Memur-Sen dahi polis memurlarını sahiplenmemektedir. Teşkilatın isteği ise; Polislerin sorunlarına, haklarına yönelik bir sendika isteğidir.

PVSK'nın mahkemelerdeki işlevsizliği ve yetki kullanma korkusu: Polis Vazife Selayeti Kanunu polisin en büyük görev gerekçelerinden olmasına rağmen mahkemelerdeki çoğu hakim "Beni PVSK ilgilendirmez, yasalarda yok." Söylemleri tüm teşkilatca bilinir ve teşkilat mensupları büyük olaylarda bu yüzden çekincelerden dolayı şehit olur veya yaralanır. Teşkilatın isteği ise; Yeni Polis Meslek Kanunu ve yetki kullanımında açık net yasalar."

Polisler; Çalışma koşullarını, izinlerini, maaşlarını, şark görevlerini, sendika problemlerini kamuoyuna ve yetkililere duyurmaya çalışıyor. Yaşadıkları mağduriyetleri sosyal medya kanalları üzerinden dile getiren polisler ve polis yakınları yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede ülke gündemine oturmayı başardı.