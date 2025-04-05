Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, "Engel Atlama Binicilik Yarışması" adıyla düzenlendi ve polis teşkilatının geçmişine olan saygı ve minnettarlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yarışma, dört farklı kategoride yapıldı. Bu organizasyonda, yarışmacılar adeta ustalıklarını ve becerilerini sergileyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yarışmaya, farklı yaş gruplarından çok sayıda binici katılırken, atlı polisler de engel atlama parkurunda hünerlerini gösterdi. Parkurda gösterilen yetenekler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa’nın katılımıyla yapılan ödül töreninde, yarışmada en yüksek dereceleri elde eden yarışmacılara kupalar takdim edildi.

Yarışmaya, çocuklarını izlemeye gelen aileler de büyük ilgi gösterdi. Aileler, yarışmacıların heyecanına ortak olurken, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadılar. Bu etkinlik, polis teşkilatının 180. yılını kutlamak için düzenlenen özel bir etkinlik olarak büyük bir anlam taşıdı.