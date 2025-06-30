Ankara'nın Polatlı ilçesinde yapılması planlanan NECAT GES Projesi'nin iptal edildiği duyuruldu.

Gordion Vakfı'nın katıldığı Halkı Bilgilendirme Toplantısı'nda projenin yapılacağı alanın hem Milli Mücadele zamanından kalan izlere hem de antik dönem Gordion şehrine ait kalıntılara ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Toplantı sonrası yetkililer ile görüşen vakıf ve halktan bazı kesimler bu durumdan bahsetti ve projenin iptali istendi. Projeyi denetleyen yetkililer ise bu endişeleri haklı bularak projenin iptaline karar verdi.

Mahalle muhtarı ve vatandaşlar hem projenin iptalini hem de tarihi olarak önemli yerlerin zarar görmeyeceğini büyük coşkuyla kutladı.