Erkol, “CHP, Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı ve halkın demokrasi umududur. Bugün yaşanan zorluklar ve krizler karşısında milyonların sesi olmaya devam ediyoruz” dedi.

Parti içinde yaratılmak istenen sorunlara asla fırsat vermeyeceklerini belirten Erkol, “Emekli, çiftçi, esnaf ve gençlerin yanında dimdik duracağız. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde birlik ve kararlılıkla iktidar yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

2024 Tüzük Kurultayı ile 2025 Olağanüstü Kurultayı’nda ortaya çıkan delegelerin iradesinin tartışılmaz olduğunu söyleyen Erkol, “Bu iradenin önüne hiçbir hukuki engel geçemez. Hukuk, baskı aracı olmamalıdır. CHP’yi yıpratma çabalarına karşı direnmek hakkımızdır” diye konuştu.

Son olarak, Türkiye’deki tek adam rejimini değiştirmek ve demokratik özgürlükleri güçlendirmek için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydeden Erkol, “Parti içi dayanışmamızı ve muhalefet güçleriyle iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

HALKIN UMUDU CUMHURİYET HALK PARTİSİ VE LİDERİMİZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL’DİR!



CHP, Cumhuriyeti kuran partidir. Cumhuriyet’e dönük sistematik saldırılara karşı Son Kale’dir.



Bu sistematik saldırılara karşı halkın umudu, Cumhuriyet Halk Partisi ve liderimiz Sayın Özgür Özel’dir.



Bugün… pic.twitter.com/0qlhHQq9RO — CHP Ankara İl Başkanlığı (@CHPankarailbsk) June 29, 2025