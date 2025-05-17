Lüks tren yolculuğunun önemli hatlarından biri olan Paris-İstanbul güzergahı, bu yıl da Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen turistleri İstanbul’a taşıyacak.

MAV Treni İstanbul’a Geliyor: 60 Yolcu ile İlk Sefer

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi'nin (MAV) işlettiği turistik tren, Fransa’nın başkenti Paris’ten hareket ederek; İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geliyor.

Kapıkule sınır kapısından giriş yapacak olan tren, İstanbul Sirkeci Garı'na 18 Mayıs'ta ulaşacak. Trenin dönüş yolculuğu ise 19 Mayıs'ta başlayacak.

14 vagonlu trenin bu yılki ilk seferinde 60 yolcu yer alıyor.

MAV treni, 29 Mayıs'ta bir kez daha İstanbul’a gelecek.

Simplon Orient Ekspresi 4 Haziran’da İstanbul’da

Bakan Uraloğlu, lüks tren yolculuğunun simgelerinden Simplon Orient Ekspresi'nin 4 Haziran 2025'te İstanbul’avaracağını belirtti. Tren, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden yol alıyor.

Bu yılki ilk seferde: Paris-İstanbul yönünde 67 yolcu İstanbul-Paris yönünde 37 yolcu seyahat edecek.

Dönüş seferi 6 Haziran’da başlayacak.

Geçtiğimiz yıl tren, 5 Haziran ve 28 Ağustos tarihlerinde İstanbul’a uğramıştı.

İstanbul, Avrupa Lüks Tren Turizminin Gözdesi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İstanbul’un tarihi, kültürel ve turistik açıdan Avrupa tren rotalarının önemli destinasyonlarından biri haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şehrin tarihi zenginliklerini deneyimleyen yolcular, demiryolu ile konforlu ve nostaljik bir seyahatin keyfini çıkarıyor. Bu seferlerle İstanbul, Avrupa lüks tren turizminde ön plana çıkıyor.”