Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara Eymir Gölü çevresinde düzenlenen 10 kilometrelik koşuya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parkur sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dikkat çeken mesajlar verdi.

Özel, “Keşke bugün basının takip ettiği pikapa koysaydık veya kendisi yakına gelseydi, 10 kilometre değil, 100 metre koşalım bakalım” dedi.

CHP lideri sözlerini, “Uzaktan nasıl görünüyor, yakından nasıl görünüyor, bir görsün” ifadeleriyle sürdürdü.

Etkinlik sonrası Özel, partililerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken kutlama programlarının gün boyu devam edeceği bildirildi.