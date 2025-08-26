Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen Zafer Yolu yürüyüşü Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünden başladı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, sabaha karşı Kocatepe Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Yaklaşık 14 kilometrelik parkur 4 saatte tamamlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yürüyüşte yer aldı. Özel, “Bu yolu dördüncü kez yürüyeceğim. Ancak bu kez genel başkan olarak yürümenin ayrı bir gururunu yaşıyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Zafer Yolu yürüyüşü, Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz sabahı ordusuyla birlikte aynı güzergâhı izlemesinden dolayı her yıl binlerce kişi tarafından gerçekleştirilerek tarihi bir anma niteliği taşıyor.