Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptı. Yapılan ortak açıklamada, son zamanlarda CHP'ye yönelik yapılan operasyonlar ele alındı.

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Genel Başkanımız Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Genel Merkezimizde ortak açıklama yapıyor. https://t.co/3hlpv0lXpW — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) July 6, 2025