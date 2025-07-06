Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptı. Yapılan ortak açıklamada, son zamanlarda CHP'ye yönelik yapılan operasyonlar ele alındı.

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CHP’li Murat Bakan’dan Yangın Tepkisi: “Bu halkı yakan sadece yangın, değil ihmaldir!
CHP’li Murat Bakan’dan Yangın Tepkisi: “Bu halkı yakan sadece yangın, değil ihmaldir!
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Muhabir: Melisa Sapaz