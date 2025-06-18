Daha önce tüm sağlık basamaklarında ücretli olarak alınabilen özel amaçlı sağlık raporları, artık ASM’lerde daha düşük bir ücretle temin edilebilecek. Üstelik bu ücret, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şekilde, resmi internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ya da EFT/havale yöntemiyle ödenebilecek.

Vatandaşlar artık hem daha az ödeyecek, hem de rapor alma süreci daha hızlı ve sistemli hale gelecek.

Rapor Almak İçin İlk Adım: İşlem Kodu

Rapor almak isteyen kişilerin öncelikle bir “işlem kodu” alması gerekiyor. Bu kod sayesinde muayene randevusu, ödeme ve rapor süreci dijital olarak takip edilebilecek.

İşlem kodu almak için 3 yol var:

Online Başvuru:

https://sbos.saglik.gov.tr adresinden e-Devlet ile giriş yapılarak alınabilir. SMS ile Başvuru:

T.C. kimlik numarası ve alınmak istenen raporun kısa adı, 2023 numarasına SMS olarak gönderilir.

(Örnek: 12345678901 sürücü ) Fiziki Başvuru:

Aile hekiminize giderek işlem kodu alınabilir. Muayene sonrası e-Rapor oluşturulur ve işlem kodu üretilir.

Ödeme Nasıl Yapılacak?

İşlem kodunu aldıktan sonra kişiler:

https://sbos.saglik.gov.tr adresinden kredi kartı ile

Veya Bakanlık hesaplarına havale/EFT yöntemiyle ödeme yapabilir.

Raporlar e-Nabız ve e-Devlet’te

Muayene sonrası oluşturulan raporlar, ödemenin tamamlanmasının ardından e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görülebilecek ve istenilen kurumla paylaşılabilecek.

Ücret İadesi Otomatik Olacak

Bazı durumlarda ise otomatik ücret iadesi yapılacak. Bunlar:

Aile hekiminin sizi bir üst sağlık kurumuna sevk etmesi

İşlem kodu alındıktan sonra 5 iş günü içinde raporun oluşturulamaması

Bu gibi durumlarda sistem üzerinden otomatik iade işlemi gerçekleşecek.

Yeni Uygulama Kimleri Kapsıyor?

Bu sistem;

Sürücü belgesi için rapor İşçilerden zam protestosu! İçeriği Görüntüle

İşe giriş-çıkış raporları

Kamp, spor, kurs gibi özel amaçlı raporlar

almak isteyen tüm vatandaşları kapsıyor.