Kaza, saat 19.30 sıralarında Kale Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde yaşandı. A.Ç. yönetimindeki 11 ABU 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bisikletiyle bekleyen Murat Mehmetoğlu’na çarptı ve Mandıras Deresi’ne uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Murat Mehmetoğlu ise Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat Mehmetoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamın yitirdi. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Yavuz YILMAZ/ KESTEL (Bursa), (DHA)-