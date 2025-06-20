Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depo bölümünde görülen yılan paniğe neden oldu. Yılanın, hastane çalışanları tarafından depo kısmında temizlik malzemelerinin bulunduğu alanda görülmesi sonrasında itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Depoya giren ekipler ise temizlik bidonlarının arasında saklanan yılanı kısa sürede yakaladı.

Yılan, özel ekipmanla alınarak yerleşim yerinden uzak bir bölgeye götürülüp doğal yaşam alanına bırakıldı.