Kaza, saat 03.30 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Hallaçlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın’dan Muğla yönüne giden İbrahim Korkut (35) yönetimindeki 48 ADD 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına, ardından da aynı yöne giden Uğur İncir idaresindeki 34 NBZ 469 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Korkut’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Uğur İncir ise ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İncir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korkut’un cenazesi ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)