Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen otobüs firmalarına yönelik fahiş fiyat denetimlerinde 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari işlem uygulandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili öncesi şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımlarının uygulandığını ifade etti.

URALOĞLU: 2 BİN 377 İŞLETME VE 63 BİN 113 OTOBÜS SEFERİ DENETLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri iş birliği ile çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi) üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetledik" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde yoğunluk yaşandığını belirten Bakan Uraloğlu, "10 Mart-6 Nisan tarihlerinde otobüs işletmecilerine 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari işlem uygulandı" dedi.

Denetimlerin sadece bayram dönemini kapsamadığını da belirten Bakan Uraloğlu, "Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.