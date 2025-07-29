Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle ‘yağmur duası’ yapıldı. Seccade ve şemsiyesini alan vatandaşlar tarihi namazgaha giderek dua etti.

Safranbolu İlçe Müftülüğü tarafından Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam eden orman yangınları ve uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle ‘yağmur duası’ düzenlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahta ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından yağmur duası yapıldı.

Bostancı yağmur duasının 3 gün boyunca devam edeceğini açıklarken, konuşmanın ardından yağmur duası yapıldı.