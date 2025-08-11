Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İnsanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti. Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek.”

Saldırının, savaş suçları kapsamında değerlendirilebilecek boyutta olduğunu belirten pek çok uluslararası insan hakları kuruluşu da İsrail’e tepki gösterdi. Gazze’de savaşın başından bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı her geçen gün artarken, bölgeden haber aktaran medya mensupları büyük tehlike altında görev yapmaya devam ediyor.

Uluslararası Tepkiler Artıyor

İsrail’in gazetecilere yönelik bu son saldırısı, basın özgürlüğüne ve savaş hukukuna açık bir ihlal olarak değerlendiriliyor. Türkiye’den gelen tepkilerin yanı sıra uluslararası basın kuruluşları da saldırının soruşturulmasını talep ediyor.

