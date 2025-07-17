Samsun’un Canik ilçesindeki bir okulun camından içeri girip 3 bin 300 lirayı çalan 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, 14 Temmuz’da saat 19.30 sıralarında Canik ilçesindeki bir okulda meydana geldi. A.B. (19), Ö.S. (19) ve 2 çocuk okula girdi. Burada camın açık olduğunu gören şüpheliler, müdür yardımcısının odasına girdi. Müdür yardımcısına ait 3 bin 300 lirayı çalan şüpheliler, kaçtı. Durumu fark eden müdür yardımcısı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelileri dün yakalayıp, gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.