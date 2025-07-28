İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren hava adeta durdu. Nem oranı %99’a dayandı. Meteoroloji uzmanları, kent genelinde hissedilen sıcaklığın gün içinde 46 dereceye kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurgularken; bol su tüketimi, serin alanlarda kalma ve doğrudan güneş ışığından kaçınma konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul’da bu nemli ve sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.