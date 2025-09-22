ASAL Araştırma Eylül anketinde ilginç sonuçlar çıktı. Ankette 2 bin kişiye, "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Seçmeneler ne CHP, ne de AKP yanıtı verdi. Kararsızlar yüzde 27 ile birinci sırada yer aldı.

ASAL Araştırmanın Eylül ayı anketinde kararsızlar dağılmadan önce dağılım şöyle:

CHP : 23.8

AKP : 23.0

DEM :6.7

MHP : 5.8

İYİ Parti : 3.9

Zafer Partisi : 3.3

Yeniden Refah : 2.1

Anahtar Partisi : 1.3

TİP: 1.0

Diğer : 2.1

KARARSIZLAR : 27.0

Ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle :

CHP : %32.6

AKP: %31.5

DEM Parti: %9.2

MHP : %7.9

İYİ Parti: %5.3

Zafer Partisi: %4.5

Yeniden Refah Partisi: %2.9

Anahtar Parti: %1.8

Türkiye İşçi Partisi : %1.4

Diğer: %2.9

ASAL Araştırma yöneticileri CHP’nin oylarını arttırdığını, AKP’nin ise giderek oy kaybına uğradığını belirtiyorlar. Muhalefet "erken seçim" talebini dile getirmeye devam ederken; iktidar ise sandığın kapısını kapamaya devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimler zamanında yapılacak" dese de, muhalefetin iktidara baskısı sürüyor.

KARARSIZLAR NEDEN YÜKSEK ÇIKAR ?

Siyaset bilimcileri seçimlerin zamanın uzun olması döneminde kararsızların oy oranın daima fazla görüldüğünü belirterek “Seçim zamanları dışında kararsızların ve oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı daima normalden fazla olur.

Seçim sath-ı mailine girildikçe bu kitle mevcut partiler arasında büyük oranda taksim edilir. Ancak yine de bir parti tercihi ortaya koymayan katılımcı oranının %37,6 gibi yüksek bir düzeyde olması pek karşılaşılır bir durum değil.

Bu yüksek oran eğer Türk toplumunda genel bir siyasetten yılgınlık haline işaret ediyorsa, yani yurttaşlar sorunlarının çözümünü siyaset kurumunda görmemeye başlamışlarsa bu kötü olur” diyorlar