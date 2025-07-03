Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CEZALAR OY ÇOKLUĞUYLA ONANDI, MAHKEME BAŞKANI ŞERH KOYDU

Tutuklu sanıklar ve taraf avukatlarının istinaf başvuruları Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce incelendi. 26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları oy çokluğuyla onandı. Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin’i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARINA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerine yapılan itirazları inceledi. Daire, önceki tutukluluk kararında düzeltilmesi gereken bir husus bulunmadığını belirtti. Sanık avukatlarının itirazları ayrı ayrı reddedildi. Dairenin kararında değişiklik yapılmasına gerek görülmedi. Kararlar oy çokluğuyla alındı ve dosya, itirazların değerlendirilmesi için 2’nci Ceza Dairesi’ne gönderildi.

MAHKEME BAŞKANI YİNE ŞERH KOYDU

Mahkeme başkanı, sanıklar Yüksel ve Enes Güran hakkında verilen tutukluluk kararına muhalefet şerhinde, istinaf aşamasında sunduğu gerekçelerini sıraladı. Mahkeme başkanı ayrıca, Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ tarafından temyiz aşamasında sunulan Hindistan merkezli adli bilişim firması BFI’nın raporunda, olayın gerçekleştiği Arif'in ev ve ahır bölgesinde insan hareketliliği olmadığının tespit edildiğine dikkat çekti. Bu raporun, Ulusal Kriminal Büro ve Prof. Labudde’nin hazırladığı raporlarla birlikte değerlendirildiğinde kesin kanaate varmaya yeterli nitelikte olmadığı, aksine mevcut şüpheyi daha da zayıflattığı görüşünü dile getirdi. Başkan, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kriterleri doğrultusunda, sanıklar Yüksel ve Enes Güran bakımından tutukluluğun devamının ölçüsüz ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Mevcut delil durumu itibariyle bu aşamadan sonra tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin Yargıtay incelemesi için geçecek süre de nazara alınarak telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olma ihtimalinin bulunduğu gözetilmek suretiyle haklarında CMK m.109/3-a-j uyarınca yurt dışına çıkamamak ve konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak derhal tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluğun tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmamaktayım” ifadelerini kullandı.