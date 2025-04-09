Myanmar'da dün meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki iki büyük deprem, ülkenin farklı bölgelerinde büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, depremlerin ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 645'e ulaştığını ve 5 bin 17 kişinin yaralandığını bildirdi. Depremler, özellikle ülkenin merkez ve güney bölgelerinde ağır hasara neden oldu.

Yetkililer, büyük yıkımın yaşandığı bölgelere yardım göndermek için seferber olurken, arama-kurtarma ekipleri de kaybolan yaklaşık 150 kişiyi bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Depremlerin ardından birçok bina ve altyapı ciddi şekilde zarar gördü, yollar ve köprüler yıkıldı. Depremin etkisiyle oluşan toprak kaymaları, arama-kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırdı.

Birçok köyde büyük tahribat yaşanırken, halk güvenli bölgelere sığınmaya çalışıyor. Sağlık ekipleri, yaralıları en yakın hastanelere taşımak için büyük çaba sarf ediyor. Uluslararası yardım kuruluşları da bölgeye yardımlarını göndermeye başladı. Ayrıca, Myanmar hükümeti, depremzedelere yönelik acil insani yardım sağlamak için çeşitli adımlar atmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, Myanmar’ın deprem riski yüksek bir bölgede bulunduğunu ve bu tür doğal afetlerin sıkça yaşandığını belirtiyor. Depremlerden etkilenen bölgelere yönelik uzun vadeli yeniden yapılanma çalışmalarının da başlatılması bekleniyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, deprem sonrası olabilecek artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.

Myanmar'daki bu büyük felaket, tüm dünyada derin üzüntü yaratırken, ülkeler arası dayanışma ve yardım çağrıları da artmış durumda. Uluslararası toplum, Myanmar’a yardım göndermek ve afetin yarattığı tahribatı en kısa sürede telafi edebilmek için çaba göstermeye devam ediyor.