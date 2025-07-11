Sabah yapılan antrenman, salonda aktivasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile hazırlıklarını sürdürdü. İdmanın devamında pas çalışmaları yapıldı ve antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Başkan Ali Koç İdmanı Takip Etti

Fenerbahçe’nin sabah çalışmasının bir bölümünü, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve futbol direktörü Devin Özek birlikte takip etti. Yönetimin antrenmana ilgisi dikkat çekerken, Jose Mourinho'nun temposu oyuncular üzerinde pozitif bir etki yaratıyor.

Hazırlıklar Yarın Devam Edecek

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 12 Temmuz Cuma günü yapılacak idmanla sürdürecek. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumlarını yakından izlerken, taktiksel çalışmaların da önümüzdeki günlerde yoğunlaşması bekleniyor.