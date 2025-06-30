Kaza, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Beyler Sokağı ile Buket Sokağı’nın kesişiminde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıldır çevrim içi yemek siparişi platformunda motokurye olarak çalışan Emrullah Kılıç’ın kullandığı motosiklet, henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 MRE 368 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Kılıç kaldırıma sürüklenirken, motosiklet bir ağaca çarptı. Mahalle esnafının ilk müdahalede bulunduğu Kılıç, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız Kardeşi: “Davacı Olacağız”

Aynı zamanda bir spor kulübünde 6 yıldır kick boks antrenörlüğü yapan Emrullah Kılıç’ın, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümü mezunu olduğu öğrenildi.

Kardeşi E.K., “Ağabeyim motoru çok dikkatli kullanırdı. Kask, dizlik gibi tüm ekipmanlarını her zaman takardı. Eğlenceli, enerjik biriydi. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Davacı olacağız” ifadelerini kullandı.

Görgü Tanığı: “Ayakları Aracın Altında Kalmıştı”

Kazaya tanıklık eden esnaflardan Bayram Öner, “Ani bir gürültü duydum. Araç ve motosikletin sürüklendiğini gördüm. Yere yatan genç birini fark ettim, ayakları aracın altında kalmıştı. Elimizden geleni yaptık. Kalp masajı uyguladım, nabzına baktım. Yaşıyordu ama durumu ağırdı. Hemen polis ve sağlık ekiplerini aradık” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.