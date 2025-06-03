Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, zorlu bir süreçten geçerken taraftarının desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. "Kulübümüze nasıl destek olabiliriz?" sorusu özellikle Ankaralı vatandaşlar arasında sıkça gündeme gelirken, en etkili adımlardan biri kulübe üye olmak. Peki Ankaragücü'ne nasıl üye olabilirim? İşte haberin detayları..

Üyelik için gerekli belgeler!

MKE Ankaragücü’ne delegelik başvurusu yapmak isteyen vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekiyor:

Üyelik Başvuru Formu

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

Adli Sicil Kaydı

İkametgah Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

E-Devlet üzerinden alınan Spor Bilgi Sistemi Cezası Olmadığına Dair Belge

Başvuru nereye yapılır?

Belgelerini tamamlayan taraftarlar, başvurularını iki yolla gerçekleştirebilir, Tandoğan Tesisleri'ni Ziyaret Ederek

Hazırladığınız evrakları şahsen teslim edebilirsiniz. Posta veya Kargo Yoluyla Evraklarınızı eksiksiz biçimde kulübün adresine gönderebilirsiniz.

Bağış yapmak için ne yapabilirim?

MKE Ankaragücü’ne bağışta bulunmak isteyen taraftarlar, internet bankacılığı ya da nakit ödeme yoluyla kulübün belirlediği banka hesabına "ÜYELİK VE BAĞIŞ" açıklamasıyla ödeme yapabilir. TFF'den 1. Lig'e Yükselen Van Spor'a Tebrik İçeriği Görüntüle