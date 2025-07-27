MKE Ankaragücü, futbolcusu Renaldo Cephas’ın kulübün izni olmadan Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Başkent ekibi, yaşanan gelişmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada hem futbolcu hem de söz konusu kulübe karşı yasal süreç başlatıldığını ve konunun FIFA’ya taşınacağını vurguladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır.”

Ankaragücü yönetimi, FIFA nezdindeki başvuruların en kısa sürede tamamlanacağını ve oyuncunun izinsiz transferine karşı tüm hukuki adımların atılacağını belirtti. Olay, futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanırken, sürecin uluslararası boyutta nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.