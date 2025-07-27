Ankara Eymir Gölü çevresindeki ODTÜ ormanlarında çıkan yangın kontrol altına alınsa da, bölgedeki tehlike sürüyor. Bugün öğle saatlerinde Hayvanları Dostları Derneği (Haydost) alana ilk giren ekip oldu. Dernek üyeleri, yangın alanında 7 ölü kaplumbağa bulduklarını ve bu hayvanları hastalık yayılmasını önlemek amacıyla gömmek üzere alandan çıkardıklarını açıkladı. Ayrıca 1 yılan, 1 tavşan ve 2 köpeğin canlı olarak görüldüğü bildirildi.

Daha sonra içeri giren 10 kişilik gönüllü veteriner ve ilkyardım ekibi ise alanda ağır yaralı bir kuş buldu. Box’a alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden kuşun yanı sıra başka ölü hayvana rastlanmadı.

Hızlı hareket edebilen tilki, tavşan ve kuş gibi hayvanların çoğunlukla bölgeden kaçabildiği tahmin ediliyor. Yangında ölen hayvanların tamamı, salgın riskine karşı dışarıda bekleyen ekip tarafından kireç dökülerek gömüldü. Gönüllüler, özellikle kaplumbağaların yavaş hareket ettikleri için yangından kaçamadığını belirtti. Sağ olarak bulunan bir kaplumbağa ise tekrar yangın bölgesine yöneldiği fark edilince güvenli bir alana taşındı.

Alana giren tüm ekipler, bölgenin hala çok sıcak olduğunu ve rüzgarın etkisiyle soğutma yapılmış yerlerde bile küçük çaplı alevlenmelerin tekrar başladığını aktardı. Bugün saat 16.00 civarında, bir ağacın kökünden alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekiplerin tamamı alandan çıkmak zorunda kaldı.

Gönüllüler, yeterli soğutma çalışması yapılmadığını ve yetkililerden bu konuda net bir açıklama alamadıklarını belirtti.