Kalın, 15 Temmuz’un Türk demokrasi tarihinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Devletimizin bekasını ve milli birliğimizi tehdit eden bu hain girişim, milletimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyduğu kararlılıkla engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

“Milletimiz Destan Yazdı”

Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“'Benim irademe kimse karşı koyamaz' diyerek sesini en güçlü şekilde duyuran halkımız, adeta bir destan yazmış ve canı pahasına milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmıştır. O gece tüm dünya, halkımızın kahramanlığını ve FETÖ mensuplarının hain yüzünü bir kez daha görmüştür.”

“Hafıza Olmadan Muhafaza Olmaz”

15 Temmuz’un unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Kalın, "Hafıza olmadan muhafaza olmaz" diyerek toplumsal bilinç ve farkındalığın korunması gerektiğini belirtti.

Kalın, MİT’in FETÖ ile mücadelesinin darbe girişiminden önce başladığını ve kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Teşkilatın, "Vatan İçin Her An Her Yerde" sloganıyla görev yapmaya devam edeceğini vurguladı.

“Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Terörsüz Türkiye Hedefi”

Mesajında, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda terörle mücadelenin süreceğini belirten Kalın, milli birlik ve beraberliğin her türlü tehdide karşı en büyük güç olduğunu kaydetti.

Şehit ve Gazilere Vefa

Mesajının sonunda Kalın, "15 Temmuz'un dokuzuncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle vefa duygularını ifade etti.