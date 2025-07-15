CHP lideri Özgür Özel, hem partisine yönelik tavırlara hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi: “Akıllarını başlarına alacaklar. Bizimle konuşan, birinci partiyle konuştuğunu bilecek.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin iktidara en yakın güç olduğunu vurgulayarak iktidar kanadına uyarıda bulundu. Özel, “Türkiye’nin birinci partisiyiz. Bunu herkes bilecek ve ona göre konuşacak. Akıllarını başlarına alsınlar” dedi.

Aynı açıklamada, tutuklu belediye başkanlarına da değinen Özel, “12 arkadaşımız kent uzlaşısı nedeniyle hapiste. Onlar Abdullah Öcalan ile yurt uzlaşı yaptı, bizimkiler hâlâ içeride” diyerek çifte standarda dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerde bulunan Özel, “Erdoğan belli bir yaşa gelmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş, demokrasiden nasibini almamış birisine dönüşmüş durumda” ifadelerini kullandı.