Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, 16-17 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek olan Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak. Toplantıda diğer taraflar; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BMGS) Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty tarafından temsil edilecek.

KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Türk tarafı, New York'ta gerçekleştirilecek toplantı sonucunda, Ada'daki iki taraf arasında bir iş birliği kültürünün gelişmesini sağlayıcı adımların atılabilmesini hedefliyor. Bunun, Ada'daki iki devlet arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet etmesi bekleniyor. Bakan Fidan, 17-18 Mart 2025 tarihlerinde ise Cenevre'de aynı formatta düzenlenen toplantıya katılmıştı.

Öte yandan, Cenevre'de gerçekleştirilen ve New York'ta gerçekleştirilecek olan genişletilmiş katılımlı gayriresmi toplantılar, 'geçmiş müzakere süreçlerinin devamı' ya da 'yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı' niteliği taşımıyor. Cenevre’deki toplantıda, Ada'daki taraflar arasında, Kıbrıs meselesinin nihai çözümüne ortak zeminin bulunmadığı mevcut ortamda, BMGS’nin de isteği üzerine, Ada’daki iki halka da yarar sağlayabilecek iş birliği alanlarının keşfine odaklanılmıştı. Bu çerçevede liderler, Ada’daki taraflar arasında bir iş birliği kültürünün gelişmesini teminen, yeni geçiş noktalarının açılması, Ada’daki mayınların temizlenmesi, çevre ve iklim değişikliği, Ara Bölge'de güneş enerjisinden elektrik üretimi, mezarlıkların restorasyonu ve gençlik konusunda bir teknik komitenin kurulması konularında ilerleme sağlanması üzerinde mutabık kalmışlardı.