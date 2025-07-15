Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Abdullah Öcalan’ın affedilmesi ve Meclis’e girmesi konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı: “Bu, vatandaşın kararıdır.”

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Abdullah Öcalan hakkında da çarpıcı bir yorumda bulundu. Perinçek, “Abdullah Öcalan’ın affedilmesi ve Meclis’e girmesi, halkın vereceği karara bağlıdır” dedi.

Silah bırakan PKK unsurlarının topluma kazandırılmasını savunan Perinçek, barış sürecine katkı sunan her ismin demokratik sürece dahil olabileceğini öne sürdü. Öcalan’ın bu süreçte “olumlu bir rol oynadığını” iddia eden Perinçek, “Vatandaş isterse, Öcalan’ı Meclis’te bile görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Açıklama, sosyal medyada ve siyasette tartışma yaratırken, Perinçek’in sözleri hem destek hem de sert eleştirilerle karşılandı.