Türkiye İş Bankası Müzesi, Temmuz ayında da çocukları eğlenceli ve öğretici atölyelerle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Eminönü’ndeki müzede düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem de tasarruf, para yönetimi ve el becerileri konusunda yeni şeyler öğreniyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde 8-12 yaş arası çocuklar bütçe yönetimi ve dünya paralarını tanırken; 4-7 yaş grubundaki minikler ise rengârenk taçlar tasarlayıp “Müze Hatıram” atölyesinde kendi anılarını yaratıyor. Kumbaralar, kartpostallar ve daha birçok sürpriz çocukları bekliyor.

Atölyeler tamamen ücretsiz. Katılım için issanat.com.tr adresinden kayıt yaptırmak yeterli.

Etkinlik Yeri: Türkiye İş Bankası Müzesi – Hobyar Mahallesi, Bankacılar Sokak No:2, Eminönü/İstanbul

Etkinlik Tarihleri: 24, 25 ve 31 Temmuz

Atölye saatleri: 11.00 – 14.00

Yaş Grubu: 4–7 ve 8–12 yaş arası çocuklar

Çocuğunuz için hem öğretici hem de keyifli bir yaz günü arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!