Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Orşe Deresi, yaz sıcağında serinlemek isteyen gençlerin buluşma noktası haline geldi. Cilo Dağı’ndan eriyen kar sularının beslediği derenin soğuk suları, yüksek sıcaklıklardan bunalan bölge halkına adeta nefes aldırıyor.

“Soğuk suya girmek hem serinletiyor hem eğlendiriyor”

Orşe Deresi’nde serinleyen vatandaşlardan İhsan Çiftçi, “Yüksekova’da bu aralar hava çok sıcak. Biz de serinlemek için buraya geliyoruz. Derenin suyu çok soğuk, ama bu da eğlenceyi artırıyor. Kısa süre suda kalmak bile yetiyor,” diyerek bölge halkının sıcaklarla nasıl başa çıktığını anlattı.