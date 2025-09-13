Başkent Ankara şehir merkezinin en büyük temalı konut projesi MiaAras, düzenlenen görkemli temel atma töreniyle resmi olarak başladı. Aras İnşaat imzasını taşıyan proje, MİA Bölgesi’nde yükselerek başkentin kentsel yenilenme sürecine güçlü bir ivme kazandırıyor.

“Geleceğe Miras” mottosuyla hayata geçirilen MiaAras, modern mimarisi, estetik tasarımı, geniş sosyal yaşam alanları ve merkezi konumuyla yalnızca bugünün değil, yarının da kalıcı mirası olma vizyonunu yansıtıyor.

ARAS İNŞAAT’TAN GÜÇLÜ BİR VİZYON

1971 yılından bu yana üç kuşaktır Türkiye inşaat sektöründe faaliyet gösteren Aras İnşaat, 60’tan fazla ilde 200’ün üzerinde projeyi başarıyla tamamladı. Özel sektör, kamu, sağlık, eğitim ve savunma gibi 8 farklı alanda köklü bir deneyime sahip şirket, bu birikimini Ankara’nın merkezinde yepyeni bir yaşam markasına dönüştürüyor.

Aras İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Yıldız, törende şunları ifade etti:

“54 yıllık deneyimimizle projelerimizi yalnızca konut değil, insan hayatına dokunan estetik ve fonksiyonel yaşam alanları olarak tasarlıyoruz. MiaAras, konut ve ticari üniteleriyle şehrin merkezinde seçkin bir yaşam sunarken, başkent için marka değeri taşıyan kalıcı bir miras oluşturuyor.”

MİA BÖLGESİ: STRATEJİK VE DİNAMİK BİR MERKEZ

MiaAras, bulunduğu stratejik konum ile de öne çıkıyor. Güçlü ulaşım ağlarıyla bağlantılı MİA Bölgesi, kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler ve yeni adliye binasına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Kentsel yenilenmenin en dinamik merkezlerinden biri olan bölge, MiaAras sayesinde modern ve prestijli bir yaşam merkezi kimliğine kavuşuyor.

Mianka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Çetin, vizyonu şöyle paylaştı: “MİA Bölgesi, Ankara’nın şehir kimliğini yeniden şekillendiren stratejik bir merkezdir. MiaAras, bu sürecin en değerli yapı taşlarından biri olarak bölgenin cazibesini ve değerini artıracak. Projenin başkentimiz için yarattığı uzun vadeli ekonomik ve sosyal katkıları görmekten mutluluk duyuyoruz.”

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DÖNÜŞÜME DESTEK

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, lansmanda yaptığı konuşmada şunları aktardı: “İskitler bölgesinde uzun süredir beklenen kentsel yenilenme süreci artık hız kazanmış durumda. MiaAras gibi projeler, bölgeye canlılık kazandırıyor ve başkentimize hak ettiği prestiji getiriyor. Projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”

YATIRIMCILARA ÖZEL LANSMAN FIRSATLARI

"Yatırımcılarımıza özel olarak, tüm indirimlere ek %5 lansman avantajı, %30 peşin ödeme ayrıcalığı ve bankasız-faizsiz 36 ay TL bazlı vade imkânı sunduk. Böylece projeye maliyetine yakın şartlarla dahil olma ve ödeme kolaylığı sağladık. Projenin yükselişi ve bölgenin değer artışıyla birlikte yatırımcılar, çarpan etkisi yaratan stratejik bir fırsat ve yüksek getiri potansiyeline erişmiş olacak."

YOĞUN İLGİYLE GERÇEKLEŞEN TÖREN

Lansman töreni; Altındağ Belediye Başkanı, iş dünyası, bürokrasi ve sektör paydaşlarının katılımıyla coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Yatırımcıların yoğun ilgisi, MiaAras’ın Ankara’nın yeni yaşam merkezi olacağına dair güçlü bir işaret verdi.