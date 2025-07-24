Orman yangınlarına karşı devletin ilgili kurumlarının ve gönüllü ekiplerin gece gündüz demeden büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürerken adeta ciğerlerimiz yanıp kavruluyor. Yurdumuzun farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale ediliyor. Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar."

Eskişehir’de 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Bahçeli açıklamasında, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını sırasında 5’i orman işçisi, 5’i AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişinin şehit olduğunu belirtti.

“Yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor. Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Tedavi Görenlere Şifa Dileği

Yangında yaralanan ve tedavi altına alınan personelleri de unutmayan Bahçeli, mesajının sonunda şu temennide bulundu:

“Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum.”

Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürerken adeta ciğerlerimiz yanıp kavruluyor. Yurdumuzun farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale ediliyor. Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde… — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 24, 2025