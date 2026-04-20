Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Bolu teşkilatına yönelik dikkat çeken bir karar alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamayla Bolu İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, kararın parti tüzüğü çerçevesinde alındığını belirterek, teşkilat yapısında yeniden yapılanmaya gidildiğini ifade etti. Açıklamada, Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran’ın atandığı bilgisi paylaşıldı.

Parti yönetiminin aldığı bu kararın ardından Bolu’da teşkilatlanma sürecinin yeni başkanlık yönetiminde devam edeceği belirtildi. Yeni dönemde teşkilatın nasıl şekilleneceği ve atılacak adımlar merak konusu oldu.