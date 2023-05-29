Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Paylaşılan yeni rapora göre; yurt genelinde etkili olan sağanak yağış bu hafta da etkisini gösterecek. 24 il için sarı, iki il içinde turuncu uyarı verilirken olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji’nin yayınladığı son hava tahminlere göre yurdun batı ve Güneydoğu bölgelerinde bugün 24 kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

24 kent için yaptığı uyarıya göre yağış İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Çankırı’nın batısı, Ankara’nın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olacak. Burdur’un doğusu ile Isparta’nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenen yağış nedeniyle sel, su askını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.